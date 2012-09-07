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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 09:22 BJT

〔台湾股市〕开盘尾随地区股市走升,宏达电上涨

路透台北9月7日电---台湾股市周五盘初上涨,尾随地区股市,此前欧洲央行公布买债计画以协助缓解欧元区债务危机,提振投资者冒险士气.

加权股价指数.TWII开盘大涨107.71点,报7,434.43点.上交易日为下跌0.55%.

宏达电(2498.TW)涨2%,电子类指数.TELI跳涨1.6%.宏达电表示,8月营收较7月下滑,且远低于上年同期.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超37.5亿台币,连续第四日卖超;上交易日修正后为卖超89.79亿.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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