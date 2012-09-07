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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 09:11 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元盘初升逾1角,受欧洲央行新救市计划激励

路透台北9月7日电---台币兑美元TWD=TP周五盘初升逾1角,受欧洲央行稍早宣布的新救市计划激励.

欧洲央行总裁德拉吉周四宣布推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本.[ID:nSB8556940].德拉吉此举旨在兑现他竭尽所能扞卫欧元的承诺.

本地时间9:05时,台币/美元升1.12角报29.790,稍早最高至29.770.(完)

--记者 林妙容; 审校 林高丽

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