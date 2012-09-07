(重发)〔台湾股市〕开盘尾随地区股市走升,宏达电上涨

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
(重发以跟上红标题)
路透台北9月7日电---台湾股市周五盘初上涨,尾随地区股市,此前欧洲央行公布买债计画以协助缓解欧元区债务危机,提振投资者冒险士气.
加权股价指数.TWII开盘大涨107.71点,报7,434.43点.上交易日为下跌0.55%.
宏达电(2498.TW)涨2%,电子类指数.TELI跳涨1.6%.宏达电表示,8月营收较7月下滑,且远低于上年同期.
台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超37.5亿台币,连续第四日卖超;上交易日修正后为卖超89.79亿.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。