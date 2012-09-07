《汇市简讯》日圆因冒愿情绪重燃而全面走弱,日圆利差交易再起?

0056GMT * 日圆全面疲弱,美元因较高的收益率而上涨,交叉盘因利差交易而走扬? * 昨晚公布的美国数据表现良好,暗示今晚美国非农业就业数据或会强劲,新增就业岗位的预期调高至16万以上 * 美国收益率因此上涨,支撑美元/日圆和其他货币/日圆 * 其他资产市场在欧洲央行会议后大涨,盛传日圆利差交易再起 * 日本出口商可能趁美元/日圆走升时卖出,但数量不多.(完) --编译 戴素萍;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=