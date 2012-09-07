〔台湾汇市动态〕ECB救市令台币/美元触两个月高位,但央行干预成隐忧

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透台北9月7日电---台币兑美元TWD=TP周五早盘受欧洲央行(ECB)新救市计划激励,盘中升逾两个月高位,最高报29.770.但汇银人士指出,台湾央行或强行干预成为市场隐忧,市场交投仍偏向谨慎.
交易员观察市场的最新动态:
* ECB公债购买计划盘初推升台币
* 外资试图推高台币但效果有限
* 台湾央行疑于29.780买入美元阻升
* 海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF看升台币情绪转浓,但力道未大幅发酵
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交易员预测今日交易区间:
* 29.780-29.900
本地时间9:39最新报价:
* 台币/美元TAIFX1升8分,报29.822.(完)
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
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波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。