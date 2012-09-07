〔台湾汇市动态〕ECB救市令台币/美元触两个月高位,但央行干预成隐忧

路透台北9月7日电---台币兑美元TWD=TP周五早盘受欧洲央行(ECB)新救市计划激励,盘中升逾两个月高位,最高报29.770.但汇银人士指出,台湾央行或强行干预成为市场隐忧,市场交投仍偏向谨慎.

交易员观察市场的最新动态:

* ECB公债购买计划盘初推升台币

* 外资试图推高台币但效果有限

* 台湾央行疑于29.780买入美元阻升

* 海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF看升台币情绪转浓,但力道未大幅发酵

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交易员预测今日交易区间:

* 29.780-29.900

本地时间9:39最新报价:

* 台币/美元TAIFX1升8分,报29.822.(完)