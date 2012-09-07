〔全球矿业〕澳洲Port Hedland港口对中国的铁矿石出货于8月扩张

路透悉尼9月7日电---港务主管机关数据显示,8月澳洲Port Hedland港口对中国铁矿石出货较前月成长11.8%,尽管铁矿石价格大幅滑落.铁矿石出货可谓中国工业活动的先行指标.

数据显示,对中国的铁矿石出货从7月的1,495万吨升至8月1,672万吨,同时也高于去年8月的1,430万吨.

8月铁矿石均价创下2009年10月以来最低水准,矿商及商品交易员表示,这是因为中国钢厂需求走软.

在中国经济放缓之际,铁矿石是工业大宗商品之中受创最深的项目之一,今年价格就跌掉超过三分之一.

根据数据供应商Steel Index,产业指标、含铁量达62%的铁矿石.IO62-CNI=SI价格本周触及每吨86.70美元,创三年来新低.该指数自2011年2月高点已经下跌超过100美元.

澳洲是中国最大的进口铁矿石来源,其次为巴西.

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8月Port Hedland整体铁矿石出货为2,278万吨,较7月的1,950万吨增加近17%.

必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)是该港口的最大用户,其次则为Fortescue Metals Group Ltd (FMG.AX).

日本8月进口238万吨铁矿石,7月时进口量为215万吨.8月对韩国的出货为271万吨,7月为150万吨.(完)