〔全球矿业〕澳洲Port Hedland港口对中国的铁矿石出货于8月扩张

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透悉尼9月7日电---港务主管机关数据显示,8月澳洲Port Hedland港口对中国铁矿石出货较前月成长11.8%,尽管铁矿石价格大幅滑落.铁矿石出货可谓中国工业活动的先行指标.
数据显示,对中国的铁矿石出货从7月的1,495万吨升至8月1,672万吨,同时也高于去年8月的1,430万吨.
8月铁矿石均价创下2009年10月以来最低水准,矿商及商品交易员表示,这是因为中国钢厂需求走软.
在中国经济放缓之际,铁矿石是工业大宗商品之中受创最深的项目之一,今年价格就跌掉超过三分之一.
根据数据供应商Steel Index,产业指标、含铁量达62%的铁矿石.IO62-CNI=SI价格本周触及每吨86.70美元,创三年来新低.该指数自2011年2月高点已经下跌超过100美元.
澳洲是中国最大的进口铁矿石来源,其次为巴西.
浏览中国经济与钢铁市场走势图表,请点选:(r.reuters.com/myn32t)
8月Port Hedland整体铁矿石出货为2,278万吨,较7月的1,950万吨增加近17%.
必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)是该港口的最大用户,其次则为Fortescue Metals Group Ltd (FMG.AX).
日本8月进口238万吨铁矿石,7月时进口量为215万吨.8月对韩国的出货为271万吨,7月为150万吨.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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