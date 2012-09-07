〔企业并购〕嘉能可收购Xstrata案接近破局,两家公司股东会召开在即

* 嘉能可股东会于0700GMT召开,Xstrata则在0900GMT

* 嘉能可提出以2.8股新股换取1股Xstrata

* 认为交易完成的人不多,但仍有可能在最后一刻出现转折

路透伦敦9月7日电---嘉能可(GLEN.L)以340亿美元收购矿商XstrataXTA.L的提案周五濒临破局边缘,在股东表决之前只剩几小时的时间,但却鲜有迹象显示僵局有获得解决的可能,而此一僵局让嘉能可这家贸易商与Xstrata的另一主要投资人处于对峙.

但若Xstrata前两大股东--嘉能可能够和卡达投资局在最后一刻达成协议,则仍有可能推动此交易.但这起久拖未决的交易即将在伦敦时间周五早晨面临关键时刻,届时两家公司都将召开股东会.

"在并购案中,永远不要排除最后一刻战局转变的可能性,但我的确怀疑实现的可能性."一名涉入交易的消息人士指出,他称嘉能可和卡达投资局互不退让;卡达投资局为Xstrata的第二大股东,持股比重达12%,反对嘉能可的收购提案.

"在交易当中,态度和姿态是很重要的,到了某个程度,就很难有所退缩."

嘉能可股东会将在0700GMT展开,而Xstrata股东会则在两个小时之后开始.(完)