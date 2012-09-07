《汇市简讯》汇市隐含波动率下滑是个堪忧的迹象

0207GMT 德拉吉或许暂时令风险市场为之一振,但外汇市场波动率持续下滑令人堪忧.G10多数货币的隐含波动率就算不是已创新低,要不就是正接近纪录低位(一个月期澳元波动率为8.6%,8月初时为10.4%;一个月期欧元波动率8.8%,8月初为10.5%) 波动率下降等于量低,也等于没收入.如果隐含波动率持续下降,那么银行可能被迫得裁减更多的交易员.(完) --编译 戴素萍;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=