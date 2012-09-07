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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 10:27 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜持稳,关注美国就业报告

路透新加坡9月7日电---伦敦期铜周四持平,但料为五周来的第四周上涨,受欧洲央行推出买债计画以提振欧元区经济所支撑.

投资人在等候今日稍晚公布的美国就业报告以寻求全球经济体质的线索.

0130GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3报每吨7,705美元,和上交易日水准差不多.上日收升逾1%.

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