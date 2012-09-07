〔东京美债〕收益率在亚洲盘持稳,此前受欧洲央行买债计画等推动上涨

路透东京9月7日电---美国公债收益率(殖利率)周五在亚洲盘持稳,上交易日则急升,此前欧洲央行公布备受期待的最新买债计画,美国则有强劲经济数据出炉.

10年期美债US10YT=RR收益率报1.678%,几乎持平于纽约尾盘水准,周四上涨约8个基点.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉公布的买债计画未辜负市场预期,协助西班牙和意大利公债收益率降至五至六个月低位,也降低了美债的避险魅力.