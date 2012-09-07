〔表格〕台湾8月出口较上年同期衰退4.2%逊于预期,且连续六个月衰退

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透台北9月7日电---台湾财政部周五公布,8月出口金额较上年同期衰退4.2%,逊于市场预估的衰退2.35%,亦为连续六个月出现衰退.
8月进口则较上年同期衰退7.6%,未如市场预期的成长1.5%.8月贸易收支为顺差33.1亿美元,上月为顺差9亿.
台湾8月出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退5.7%、对美国衰退8.4%、对欧洲则衰退17.4%;上月分别为衰退11.0%、衰退20.0%以及衰退14.4%.
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI
2012年
8月 -4.2 -7.6 +33.1
7月 -11.6 -3.2 +9.0
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
2011年
12月 +0.6 -2.7 +23.2
11月 +1.3 -10.4 +32.0
10月 +11.7 +11.8 +33.2
9月 +9.9 +10.8 +17.8
8月 +7.2 +6.4 +26.3
7月 +17.6 +14.0 +33.4
6月 +10.8 +12.5 +13.8
5月 +9.5 +19.3 +12.2
4月 +24.6 +25.7 +29.6
3月 +16.7 +16.7 +17.7
2月 +27.3 +28.7 +9.2
1月 +16.6 +22.0r +18.8
注: r为修正值. (完)
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--记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯
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