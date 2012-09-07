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市场报道 | 2012年 9月 7日 星期五 10:55 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小幅升向1.0337,亚股走扬

0238GMT * 亚洲股市受到海外市场正面的带动 * 沪综指上涨1.55%,受基建项目获批所激励[ID:nSB1765832] * 小时图区间1.0270/75低位为初步支撑 * 8-9月跌势的38.2%回档位1.0337为阻力位 * 1.0364云区顶部为重要水准.(完) --编译 戴素萍;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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