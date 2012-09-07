〔台湾债市〕公债RP利率持稳,料下周利率延续本周区间不变

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北9月7日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五大致持平.旬初货币市场资金偏向宽松,市场预期下周一央行1,000亿台币存单交割不至于影响资金情势,料下周公债RP利率将延续本周区间不变.
证券商交易人士指出,旬初资金还是偏向宽松,寿险、投信仍有买券需求,下周紧缩因子包括周一将交割1,000亿台币的364天期存单及周三将交割50亿台币的台塑公司债,不过由于旬初资金还是偏多,料下周公债RP利率主要交投仍将维持在0.73%附近.
"今天多缺不一,有人缺钱但也都找得到钱."一券商RP交易员说.
一大型票券商交易员也表示,这两天资金比较紧一些,投信的资金撤出蛮多的,令9月旬初资金明显没有上月宽松,然不轻易将公债及公司债RP利率往上调,料下周公债RP利率维持在0.72%附近,而公司债RP利率则维持在0.82%附近.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少部分则在0.72-0.73%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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