〔台湾债市〕公债RP利率持稳,料下周利率延续本周区间不变

路透台北9月7日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五大致持平.旬初货币市场资金偏向宽松,市场预期下周一央行1,000亿台币存单交割不至于影响资金情势,料下周公债RP利率将延续本周区间不变.

证券商交易人士指出,旬初资金还是偏向宽松,寿险、投信仍有买券需求,下周紧缩因子包括周一将交割1,000亿台币的364天期存单及周三将交割50亿台币的台塑公司债,不过由于旬初资金还是偏多,料下周公债RP利率主要交投仍将维持在0.73%附近.

"今天多缺不一,有人缺钱但也都找得到钱."一券商RP交易员说.

一大型票券商交易员也表示,这两天资金比较紧一些,投信的资金撤出蛮多的,令9月旬初资金明显没有上月宽松,然不轻易将公债及公司债RP利率往上调,料下周公债RP利率维持在0.72%附近,而公司债RP利率则维持在0.82%附近.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少部分则在0.72-0.73%.(完)