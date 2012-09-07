《Home专栏》铁矿石与较量持久力的淘汰赛

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home; 编译 蔡美珍/张涛/戴素萍/王兴亚
路透伦敦9月6日电---情况不应该是这样的.
现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI今天再度下跌,根据The Steel Index资料,跌到每吨86.70美元的近三年低位.
铁矿石价格已经在短短几个月的时间里大跌36%,这个跌势推翻了原本为铁矿石描绘的发展剧本.
这套剧本有两部分,一个是中国庞大钢铁业不断成长的铁矿石需求量,另一个则是每吨120美元左右的价格底部,这是对中国国内铁矿石产商容忍底限的假设水准.
但在这波铁矿石惨跌之中,事情发展全不是这么回事.
**玩火自焚**
澳洲铁矿石商Fortescue Metals Group(FMG.AX)自身的体验再清楚不过了.全球排名第四大的Fortescue曾经形容自己是"铁矿石的新势力".
Fortescue先是遭惠誉调降评级展望至负面,理由是公司面临铁矿石价格崩跌风险,接着便是公司股价惨跌.
不过话说回来,玩火者必自焚....
Fortescue在最新的财报中承认,到2012年6月30日时,公司"没有建立任何大宗商品价格远期合约(2011年亦无),目前对大宗商品价格波动毫无避险."
Fortescue的长期债务113亿澳元,赫然发现自己不但过度曝险,也过度举债.
这就是Fortescue根据前面那套需求量成长及铁矿石价格拥有"中国卖权"这道保障的剧本,得出一套策略的结果.
但即使Fortescue赶紧整顿财务,出售发电站,延后一些资本支出,这家公司仍然紧守着这套策略及剧本不放.
Fortescue已经调降2013年6月止财年的产量预测,但只是微幅下修,从最初的8,600万吨目标,降至8,200-8,400万吨.
换句话说,它还要继续开挖生产.
当然不是只有Fortescue如此.
当问到对铁矿石价格避险操作时,巴西淡水河谷(VALE5.SA)在公司第二季电话说明会上表示,"本公司认为我们是成本最低的生产商,即使以这样的价格,铁矿石的获利能力仍非常好,所以我们看不出有任何理由要进行这种操作."
这是一场看谁能撑到最后的持久战.
另外两家海运铁矿石巨擘,力拓(RIO.L)与必和必拓(BLT.L),也都是参赛者,靠的是他们在西澳巨大事业的低成本优势.
相形之下,根据惠誉的说法,Fortescue需要让铁矿石现货价格回到110美元以上,否则就无法符合贷款的财务约束条件.
但铁矿石现货价格能有这样的回升吗?如果能,又会是何时呢?
**两个世界之间的碰撞**
根据故事情节,价格反弹需要中国国内铁矿石生产商阅读剧本,并开始削减生产.
毕竟,外界普遍认为他们是成本最高的生产商,在目前的价格水平上应该损失惨重.
在这个游戏中,在Fortescue等厂商受到考验之前,许多厂商可能早已倒下.
中国7月官方生产数据显得有些矛盾.确实,铁矿石日产量有所下降,但只是从6月的420万吨降至370万吨.而6月的生产速度为今年以来最快.
预计8月生产数据将受到密切关注.
但中国向来有不按西方预期出牌的习惯.
市场因素与社会因素共同发挥影响,意味着中国厂商应该做的与他们实际做的完全是两回事.
市场经济与社会经济这两个世界之间的碰撞,正在困扰着市场.
铝价格CMAL3目前远低于成本曲线,中国炼厂现在理应削减产量.有些中国炼厂的成本很高.
但他们的2012年迄今合计产量却提高了290万吨.
**不良押注,不良贷款**
中国铝产业问题,也就是结构性产能过剩,并导致长期过度生产的问题,但相比于中国钢铁产业,这些问题显得微不足道了.
这是当前铁矿石价格崩落的根本原因,也压缩了国内市场的制铁利润.需求疲弱和供应持续过剩已让利润备感压力.
这导致了整个产业在削减铁矿石库存.
中国钢铁厂商似乎集体押注北京当局将会再次出手相救,在2008-2009年祭出刺激举措后再次推出某种基础建设项目.
然这次北京似乎不想要出手.
除了是在10年一次的权力交接前,政策不太可能会大幅调整外,以宏观角度来看,政府还在试图解决上次挹注钢铁业大量资金而导致的过剩问题.
银行业则在追讨不良贷款,当中有不少投入股市或投资房地产.
大家强烈感受到,那些发现无法取得信贷的贸易商,其手中库存被迫结清的数量,已超过了自愿性的削减库存.
**一场持久力竞赛?**
除非中国的钢铁消费增长在政府推动下再度加速,目前看来这种可能性不大,否则钢铁产业应开始削减产量.
具有讽刺意味的是,这可能给铁矿石价格造成更多的短期阵痛.
但这或将最终有助于稳定中国的钢铁价格,从而缓解部分利润压力.
问题在于,中国钢企仍未显示出任何减产的迹象.
诚然,中国钢铁工业协会最新数据显示,8月下旬粗钢产量年率今年首次降至7亿吨下方.[ID:nSB1764204]
但上海螺纹钢期货价格SRBcv1仍在下滑,表明减产幅度远不足以让供需恢复平衡.
看起来有必要对行业进行更深层次的重组.惠誉并不确信这将很快发生,而持这种观点的也并非惠誉一家.
惠誉在上月发布的中国钢铁业报告中警告称,持续生产过剩是最有可能的局面,归因于"较大型钢企优先考虑维持规模经济和市场份额",而"小型钢企利用原材料价格近期下跌趁机扩大生产".
看起来中国钢铁产业似乎在玩自己的持久力淘汰赛,实际上在进行一场潜在的利润持久战.
若果真如此,铁矿石市场将需要一个新剧本.对Fortescue等矿企而言,越早越好.(完)
--译文审校 高琦/田建华
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