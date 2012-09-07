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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 12:46 BJT

〔台湾央行〕364天期存单标售加权平均得标利率0.829%,接近预期

路透台北9月7日电---台湾央行周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.829%,接近市场预期区间0.83-0.84%,并较上期的0.853%跌2.4基点.

央行364天期存单加权得标利率前低在2011年1月7日,为0.7990%,当时央行30天期存单利率为0.74%.

根据路透周四访查六家金融机构,各家预估本次加权平均得标利率最多落在0.83-0.84%.[ID:nSB1764180]

央行表示,此次投标总金额为3,600.7亿台币,投标倍数为3.6倍.

央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)

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--记者 高洁如; 审校 张喜良

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