〔台湾央行〕今日邀集10家台资银行会商在大陆设台币清算行事宜

路透台北9月7日电---台湾央行周五表示,已于今日邀集台资银行在大陆设有分行的10家外汇指定银行负责人会商在大陆地区设立台币清算行事宜.

目前10家在中国设有分行的台资银行分别为:华南银行,彰化银行,国泰世华银行,土地银行,第一银行,兆丰银行,合库,台湾银行,中国信托银行及玉山银行.

台湾央行表示,与中国人民银行签署的"海峡两岸货币清算合作备忘录",在6日已经行政院核定.央行今日并发布施行"大陆地区新台币清算行遴选规定".

台湾央行及中国央行8月底时宣布两岸签署货币清算机制备忘录(MOU),将"两岸经贸活动"纳入清算范围.接下来两岸央行将各选择一家清算行,并进行清算行业务规划及双方法规修定等一连串工作,并于60天内将此机制生效.[ID:nST0546003]

行政院最新核定的海峡两岸货币清算备忘录,详见央行网站(here)