〔台湾央行〕今日邀集10家台资银行会商在大陆设台币清算行事宜

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北9月7日电---台湾央行周五表示,已于今日邀集台资银行在大陆设有分行的10家外汇指定银行负责人会商在大陆地区设立台币清算行事宜.
目前10家在中国设有分行的台资银行分别为:华南银行,彰化银行,国泰世华银行,土地银行,第一银行,兆丰银行,合库,台湾银行,中国信托银行及玉山银行.
台湾央行表示,与中国人民银行签署的"海峡两岸货币清算合作备忘录",在6日已经行政院核定.央行今日并发布施行"大陆地区新台币清算行遴选规定".
台湾央行及中国央行8月底时宣布两岸签署货币清算机制备忘录(MOU),将"两岸经贸活动"纳入清算范围.接下来两岸央行将各选择一家清算行,并进行清算行业务规划及双方法规修定等一连串工作,并于60天内将此机制生效.[ID:nST0546003]
行政院最新核定的海峡两岸货币清算备忘录,详见央行网站(here)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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