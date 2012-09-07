〔路透调查〕菲律宾央行下周四会议料维持利率不变,年底前可能降息

路透马尼拉9月7日电---路透调查显示,菲律宾央行下周四的政策会议料将维持指标利率不变.但分析师预估央行在年底前将降息,以强化菲国抵抗全球经济向下,并遏制菲律宾披索走强.

受访12位分析师中,有10位认为从国内第二季经济相对强劲来看,隔夜借款利率PHCBIR=ECI料将维持在3.75%,有两位分析师预估将降息25个基点.

菲律宾央行在7月会议中降息25基点,为今年第三度降息.

本次调查中,大多数分析师预估菲律宾央行将在第四季再次放松政策.预估中值显示年底前政策利率将降至3.5%的纪录低位.

"有鉴于通胀前景持续温和,菲律宾央行料不太可能丢掉有必要进一步放松货币政策来遏制披索强势的重点,"Bank of the Philippine Islands分析师Jun Neri说.(完)