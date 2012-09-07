〔美国政经〕白宫周四面临提交削减支出可能措施报告期限

英国数据：1月消费者信贷增速连续两个月放缓，抵押贷款批准件数上升
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透华盛顿9月6日电---美国奥巴马政府最晚必须在周四提出详细报告,说明万一国会未能在年底前达成减赤协议时,强制减少支出的细节,但白宫尚未表示何时公布报告.
美国总统奥巴马必须列出,未来10年自动减少支出1.2兆(万亿)美元机制的第一部份,将对政府造成何等影响.根据奥巴马在8月7日签署的法律,他必须在签署后的30天内提出.
如果国会并未更改或取消这些减少支出项目,则2013年的国防支出将减少约550亿美元,其他国内项目将减少550亿美元.
奥巴马及国会共和党议员都不希望启动全面性自动削减支出,但朝野一直无法达成协议,如何以其他更精心设计过的减赤措施取代.
共和党国会领导阶层周四对于还无法取得报告感到不满.这份报告由预算管理局(OMB)负责准备.
"OMB说报告今天备妥,"参议院少数党领袖麦康奈尔的发言人Don Stewart称."尽管多次询问,白宫还是没告诉我们何时会提交报告."
白宫方面没有评论.(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
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