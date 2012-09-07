［新债招标］台湾台塑<1301.TW>10年无担债以1.53%定价,略低于市场预期

路透台北9月7日电---台湾台塑集团旗下台塑(1301.TW)周五公告,本次标售的五、七及10年期无担保公司债定价分别为1.25%、1.39%及1.53%,其中五、七年期发行利率大致符合市场预期,而10年期发行利率则略低于市场预期的1.55-1.60%.

路透先前调查显示,对五年期得标利率最低预估在1.25%,最高在1.28%;七年期最低预估在1.35%,最高在1.40%;10年期最低预估在1.54%,最高在1.60%.[ID:nSB1761634]

台塑公布101-3期无担保公司债总金额为90亿台币,其中五、七及10年期发行量分别为22亿元、43亿元及25亿元.

台塑前次是在7月12日标售公司债,当时五、七年期券分别以1.28%、1.40%定价.

台塑集团为台湾主要公司债发行者;台塑长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028].(完)

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