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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 14:16 BJT

〔台股业绩〕联电8月营收较上年同期升19.5%,月增1.9%

路透台北9月7日电---全球晶圆代工大厂--台湾联电(2303.TW)(UMC.N)周五公布,8月营收为97.99亿台币,较上年同期扬升19.5%,较上月则升1.9%.

联电今日收高1.29%,报11.8台币;大盘加权股价指数.TWII则收高1.34%.

其最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%)

2012年8月 97.99 +1.9 +19.5

2012年7月 96.13 +3.5 +9.1

2012年6月 92.89 +0.9 +1.1(完)

参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here)

参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN]

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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