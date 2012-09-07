〔台股业绩〕联电8月营收较上年同期升19.5%,月增1.9%

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透台北9月7日电---全球晶圆代工大厂--台湾联电(2303.TW)(UMC.N)周五公布,8月营收为97.99亿台币,较上年同期扬升19.5%,较上月则升1.9%.
联电今日收高1.29%,报11.8台币;大盘加权股价指数.TWII则收高1.34%.
其最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%)
2012年8月 97.99 +1.9 +19.5
2012年7月 96.13 +3.5 +9.1
2012年6月 92.89 +0.9 +1.1(完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。