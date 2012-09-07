〔台湾汇市〕台币/美元收至三个月高位,外资抛汇令台币价量齐扬

* ECB救市令股汇齐扬

* 外资美元卖盘引领,出口商跟进

* 交易量创近来大量

* 央行尾盘弃守29.9

* 下周交易区间或下移至29.7-29.85

路透台北9月7日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘升值6分创下逾三个月高位,欧洲央行(ECB)救市加上对美国非农数据的乐观期待,引领亚洲股汇大涨,台币尾随区域脚步扬升,且盘中央行干预力道不深,令市场看升台币情绪蔓延,下周或令主交易区间下移先行测试29.75关卡.

汇银人士指出,在下周三美国联邦储备理事会(FOMC)举行议会决定是否推出第三轮量化宽松措施,以及德国法院对"欧洲稳定机制"做出裁决前,市场或仍延续此风险胃纳,特别是今日尾盘央行虽例行收回台币部分升幅,但顺势让台币收破29.900的近期力守位置,释出台币或有升值空间的讯息.

"外资带头冲,央行也好像有点放手,看起来下礼拜还会有一波测试."一本地银行交易人士说.

他们指出,欧元在亚洲交易时段往1.27靠拢,一波强劲升势给予亚币支撑,台币盘中升穿29.8以后,美元停损单及出口商亦加入抛汇行列,担忧台币短期的升值暂未能回头.人气归队令两外汇经纪公司均爆出近期少见的大量,合计全日成交量再推高至13.7亿美元.

今日收盘29.842为逾三个月高位,前高为5月30日报29.762.

交易员认为,今晚美国的非农就业数据似已提前反应,下周开始欧元及亚币的走势将是台币的重要指标,而今日台股大涨亦令外资部分汇入,下周是否能持续吸引外资的投资意愿,也会左右部分台币价位.

台湾股市.TWII今日收盘大涨1.34%,报7,424.91点;外资及陆资在台股今日买超85.51亿台币,结束连续四日卖超,转卖为买.[ID:nST0549141]

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,盘中交易时段外资明显簇拥台币,美元/台币各天期换汇点折价明显加深许多,亦回头影响现汇市场看升台币的情绪.

多数新兴亚洲货币周五上涨,而且有望录得周度涨幅,周四欧洲央行公布新的购债计划,提振了风险偏好,不过在美中关键数据公布前的谨慎情绪限制涨幅.[EMRG/SGCN]

欧洲央行总裁德拉吉支持了其尽所能拯救欧元的承诺,周四宣布新的买债计画,且可能无规模上限,以期压低高负债国的借贷成本.[ID:nSB8556940]

欧洲央行决议出炉后,投资人将关注周五公布的美国8月就业数据,FED下周是否推出新一轮量化宽松,就业数据将提供一些线索.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.842 29.902 29.770-29.929 29.905 8.42 7.13

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.797 29.852 29.775-29.825 29.780 5.28 3.75

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.060/-0.045 -0.030/-0.020

美元/台币六个月期 -0.210/-0.185 -0.175/-0.150

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