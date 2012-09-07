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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 14:53 BJT

《汇市简讯》技术面支撑欧元/美元,若升破1.2670可能刺激买需

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* 欧元/美元在亚洲时段持稳

* 中国宣布重大建设项目,提振风险偏好

* 之后欧元/澳元明显涌现卖盘,抑制欧元/美元需求

* 技术面有利欧元/美元.1.2660及1.2700的障碍为交易员上攻目标

* 若升破1.2667,将刺激多头行动.100日均线位置1.2556为支撑位.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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