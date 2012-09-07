版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 15:00 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.5950的期权障碍似显脆弱

0632GMT

* 1.5950的期权障碍似显脆弱,因市场偏向冒险模式.标普期货上涨2.5%

* 标普指数昨日收在2008年1月以来最高收位,上涨28.68点至1,432点.

* 英镑/美元受限于1.5950前方卖盘

* 亚洲盘低点在1.5923,英国将在0830GMT公布7月工业及制造业生产和8月PPI

* 如果美国就业数据令经济前景保持明朗,英镑/美元可能上看1.6000(此为另一处期权障碍) (完)

--编译 李婷仪;审校 艾茂林

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐