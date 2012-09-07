〔台湾央行〕共发行2,186亿台币存单,发行余额减165亿

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透台北9月7日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,186亿台币存单,相较存单到期金额2,351亿,存单发行余额减165亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,030
91天期 0.93 115
182天期 1.05 41
央行上日发行647亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,238.7亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周四超额准备为300亿台币;累计超额准备为383亿台币,加计前期1%的超额准备为1,345亿台币. (完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。