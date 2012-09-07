版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 16:43 BJT

〔台湾央行〕共发行2,186亿台币存单,发行余额减165亿

路透台北9月7日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,186亿台币存单,相较存单到期金额2,351亿,存单发行余额减165亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,030

91天期 0.93 115

182天期 1.05 41

央行上日发行647亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,238.7亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周四超额准备为300亿台币;累计超额准备为383亿台币,加计前期1%的超额准备为1,345亿台币. (完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐