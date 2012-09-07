《即时观点3》台湾8月出口连续六月衰退,重返衰退风险增高

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北9月7日电---台湾财政部周五公布,8月出口金额较上年同期衰退4.2%,逊于市场预估的衰退2.35%,亦为连续六个月出现衰退.财政部并预估,因去年基期较低,9月出口金额较去年同期可望回复正成长.
财政部指并出,进口部分衰退主因出口与投资衍生的进口需求疲弱;以整体出口来看,虽然欧债持续影响国际景气,但大陆十一长假及欧美年底采购旺季即将来临,出口可望回稳.
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主要数据:
--8月出口金额较上年同期衰退4.2%(市场预估衰退2.35%);上月为衰退11.6%
出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退5.7%;上月为衰退11.0%
出口至美国衰退8.4%;上月为衰退20.0%
出口至欧洲衰退17.4%;上月为衰退14.4%
--8月进口则较上年同期衰退7.6%(市场预期成长1.5%);上月为衰退3.2%
--8月贸易收支为顺差33.1亿美元;上月为顺差9亿美元
欲浏览8月数据详情,请点选[ID:nST0549023]
**市场评论**
--穆迪(MOODY'S)经济学家KATRINA ELL:
出口令人意外地往下行,而进口更是较预期疲弱,不过这推高了贸易顺差.我们对8月进出口的数据并不预期会有多大的改善,这也预示第三季的表现将逊于第二季.高科技产品需求的疲弱令台湾的经济下行,而且重返衰退的风险已经增高.
--国泰金控经济研究处襄理 陈钦奇:
台湾8月份出口年衰退4.2%,不如国泰金控所预估的年衰退3.58%,但由于去年9月份比较基期偏低,仅为246亿美元,低于过去一年来的平均数,因此预估9月出口较去年同期衰退的幅度可望减缓.
至于区域出口表现,虽然中国PMI数据仍走弱,但随着中国政府祭出降息政策,预期台湾对中国的出口表现衰退幅度可望趋缓,而美国经济也有所支撑,唯独对欧洲经济仍维持悲观看法,因为ECB下修今年欧元区经济成长率至负0.2-负0.6%,今年经济衰退情势确立,未来并不乐观.
--花旗(台湾)首席经济学家 郑贞茂:
这个出口数据不如市场预期,而8月出口金额更较7月的金额衰退.不过近期的出口已经显示有一些改善的讯号.未来几个月出口的表现仍不清楚,虽然高科技产品的需求逐渐回升,但美国、中国及欧洲的经济动能还是疲弱.
这些数据加上8月CPI飙高,央行在9月的理监事会议上应该会维持原有的利率不变,而今年因通膨的担忧,愈来愈不可能降息.
--兆丰国际证券分析师 李志安:
出口和进口的数据都逊于预期,从细项来看可看出美国旺季需求增加,但并不强,返校需求疲弱,中国的经济成长衰退也同样累及台湾出口.而进口的负成长更显示企业投资速度放慢,8月应该要往上冲的结果没有发生,反而继续下行,这样看来主计总处对第三季经济成长率1.99%的预估恐怕要再下修,全年只怕只能保"1%"了,这是我们必须担心的.
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收升6分,报29.842
--台股加权股价指数.TWII收升1.34%至7,424.91点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾财政部网站,网址为(www.mof.gov.tw)
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**相关背景**
--主计处最新预测2012年经济成长率为1.66%,出口年成长率为衰退1.72%,进口年成长率为衰退1.50%.
--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;美国和东协(东盟)六国也是台湾重要的出口地区. (完)
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--集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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