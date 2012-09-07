《即时观点3》台湾8月出口连续六月衰退,重返衰退风险增高

路透台北9月7日电---台湾财政部周五公布,8月出口金额较上年同期衰退4.2%,逊于市场预估的衰退2.35%,亦为连续六个月出现衰退.财政部并预估,因去年基期较低,9月出口金额较去年同期可望回复正成长.

财政部指并出,进口部分衰退主因出口与投资衍生的进口需求疲弱;以整体出口来看,虽然欧债持续影响国际景气,但大陆十一长假及欧美年底采购旺季即将来临,出口可望回稳.

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主要数据:

--8月出口金额较上年同期衰退4.2%(市场预估衰退2.35%);上月为衰退11.6%

出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退5.7%;上月为衰退11.0%

出口至美国衰退8.4%;上月为衰退20.0%

出口至欧洲衰退17.4%;上月为衰退14.4%

--8月进口则较上年同期衰退7.6%(市场预期成长1.5%);上月为衰退3.2%

--8月贸易收支为顺差33.1亿美元;上月为顺差9亿美元

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**市场评论**

--穆迪(MOODY'S)经济学家KATRINA ELL:

出口令人意外地往下行,而进口更是较预期疲弱,不过这推高了贸易顺差.我们对8月进出口的数据并不预期会有多大的改善,这也预示第三季的表现将逊于第二季.高科技产品需求的疲弱令台湾的经济下行,而且重返衰退的风险已经增高.

--国泰金控经济研究处襄理 陈钦奇:

台湾8月份出口年衰退4.2%,不如国泰金控所预估的年衰退3.58%,但由于去年9月份比较基期偏低,仅为246亿美元,低于过去一年来的平均数,因此预估9月出口较去年同期衰退的幅度可望减缓.

至于区域出口表现,虽然中国PMI数据仍走弱,但随着中国政府祭出降息政策,预期台湾对中国的出口表现衰退幅度可望趋缓,而美国经济也有所支撑,唯独对欧洲经济仍维持悲观看法,因为ECB下修今年欧元区经济成长率至负0.2-负0.6%,今年经济衰退情势确立,未来并不乐观.

--花旗(台湾)首席经济学家 郑贞茂:

这个出口数据不如市场预期,而8月出口金额更较7月的金额衰退.不过近期的出口已经显示有一些改善的讯号.未来几个月出口的表现仍不清楚,虽然高科技产品的需求逐渐回升,但美国、中国及欧洲的经济动能还是疲弱.

这些数据加上8月CPI飙高,央行在9月的理监事会议上应该会维持原有的利率不变,而今年因通膨的担忧,愈来愈不可能降息.

--兆丰国际证券分析师 李志安:

出口和进口的数据都逊于预期,从细项来看可看出美国旺季需求增加,但并不强,返校需求疲弱,中国的经济成长衰退也同样累及台湾出口.而进口的负成长更显示企业投资速度放慢,8月应该要往上冲的结果没有发生,反而继续下行,这样看来主计总处对第三季经济成长率1.99%的预估恐怕要再下修,全年只怕只能保"1%"了,这是我们必须担心的.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收升6分,报29.842

--台股加权股价指数.TWII收升1.34%至7,424.91点.

**相关连结**

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**相关背景**

--主计处最新预测2012年经济成长率为1.66%,出口年成长率为衰退1.72%,进口年成长率为衰退1.50%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;美国和东协(东盟)六国也是台湾重要的出口地区. (完)

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