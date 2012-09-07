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市场报道 | 2012年 9月 7日 星期五 17:37 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦9月7日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC:

欧元/美元:昨天再度小跌之后,随即涨至新高.但目前为止涨势无法突破1.2650.在汇价涨向1.2750的6月高点时,我们仍认为有挤仓(逼仓)的风险.从1.2045拉起的关键趋势线支撑目前切入位在1.2450,在其上方还有从8月22日低点1.2435拉起的趋势线支撑位,目前切入位在1.2520.月线收盘的关键水平仍是在200日移动均线,目前切入位1.2060,此处为欧元从2003年11月迄今的支撑位.

美元/日圆:昨日美元缓步升破78.80日圆,并试探79日圆以上水平.从历史低点75.35拉起的趋势线支撑位78.10仍是一处关键水平.美元/日圆必须重新站上200日移动均线切入位79.31上方,才有望上看上月高位.

英镑/美元:英镑继续守在从8月低位1.5490拉起的趋势线支撑位上方,目前该处支撑的切入位在1.5845.如果高于此处水准,仍有朝着1.6060续涨的可能性.只有跌破1.5840才有可能下探上周低点1.5765.从1.5240低点拉起的长期趋势线支撑位在1.5555.

纽约 当日 今年来 2011年

0935GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2677 1.2628 +0.39 -2.07 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.92 78.85 +0.09 +2.57 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.03 99.60 +0.43 +0.46 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9577 0.9534 +0.45 +2.14 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5963 1.5931 +0.20 +2.76 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9816 0.9825 -0.09 -3.70 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0329 1.0280 +0.48 +1.02 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8034 0.8015 +0.24 +3.21 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.520 81.090 +0.53 +3.66 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.400 63.210 +0.30 +5.97 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.00 125.62 +0.30 +5.41 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2856 1.2820 +0.28 -2.06 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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