欧元/美元:昨天再度小跌之后,随即涨至新高.但目前为止涨势无法突破1.2650.在汇价涨向1.2750的6月高点时,我们仍认为有挤仓(逼仓)的风险.从1.2045拉起的关键趋势线支撑目前切入位在1.2450,在其上方还有从8月22日低点1.2435拉起的趋势线支撑位,目前切入位在1.2520.月线收盘的关键水平仍是在200日移动均线,目前切入位1.2060,此处为欧元从2003年11月迄今的支撑位.