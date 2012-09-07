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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 15:43 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶续涨,受欧洲央行计画激励

路透东京9月7日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五续涨,本周涨幅达到4%以上,欧洲央行公布应对欧债危机的计画后,缓解了全球经济复苏疑虑.

TOCOM指标2月期胶JRUc6上涨0.8日圆,或0.4%,结算价创四天高位,报每公斤227.8日圆(2.88美元).

期胶周四跳涨3.6%,由先前两日大跌反弹,本周共计上涨4.6%.

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