〔台湾债市〕101/9殖利率走扬,关注美联储政策会议左右下周行情

路透台北9月7日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周五走扬,主因欧洲央行政策会议释出利多,令风险偏好度升温,交易员普遍认为,台债殖利率反弹空间有限,下周关注美联储政策会议结果将左右台债行情.

交易商指出,受到国际盘消息面影响,台债短线偏空,周五稍晚公布美国非农就业数据若优于预期,101/9利率有机会往上测试,但因市场资金偏多,料殖利率上测0.18-0.19%就会买盘进场,压抑下周101/9殖利率区间上移的幅度,但后续仍需观察今日稍晚的美国非农就业数据及下周的美联储政策会议内容.

"现在台债只能算(殖利率)区间上移,还不算波段反弹",一证券商交易员说.

她表示,除非美国10年期公债殖利率突破前波高点的1.86%,才会牵动台债殖利率波动扩大,要不然买盘在101/9殖利率来到0.18-0.20%区间时将会比较密集,令101/9发行前交易殖利率区间维持在0.16-0.20%盘整.

下周国际盘变数较多,包括美联储将于9月12-13日举行会议、德国宪法法院也将在12日就批准欧元区永久救助基金作出裁决,及美国将于周五公布月度就业报告.

美国公债收益率(殖利率)周四上涨,因交易商增加押注周五就业数据将优于分析师预期,且欧洲央行公布了新的购债计划.指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘下跌23/32,收益率从周三尾盘的1.60%上升至1.68%.[US/NCN]

欧洲央行(ECB)周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.央行总裁德拉吉表示,针对二级市场的新计划会解决债市扭曲问题,并消除投资人对欧元区能否存活下去的"毫无根据的"担忧.他表示,新计划将主要针对三年期以内的债券,而且完全符合欧洲央行的职责范围.但德国央行反对该计划,欧洲央行管委会中只有一名委员持有异议.[ID:nSB8556940]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +1.38 1.1785 1.1695-1.1788 187.5

5 101/6 A01106=TWO +1.32 0.8940 0.8900-0.8970 6.0

台湾股市周五收盘上涨1.34%,加权股价指数.TWII走扬98.19点至7,424.91点.

一大型民营银行交易员指出,近期台债跟台股连动较为密切,台股近期略为转强,虽说加权指数一举突破7,500点有其难度,但只要台股热度持续加温,将令台债的交易意愿持续略显疲弱.

此外,他分析,101/9昨日未平仓量已达74亿台币,空方应该会趁机让殖利率往上走,不过买盘在0.18-0.19%附近将转趋积极,因此推估下周101/9发行前交易殖利率区间将由本周的0.16-0.18%上移到0.17-0.19%.

证券交易员认为,尽管今天台债殖利率波动扩大,但成交量未能明显放大,预估在101/9标售后,该券成交量才会有效放大.

央行将在19日标售101/9,金额为350亿台币.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 1.6600

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1889

5 101/6 A01106=TWO 0.8940

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)