〔路透基点〕台湾瀚宇博德48亿台币贷款案启动--RLPC

路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点援引银行界人士消息称,台湾远东国际商银已经启动瀚宇博德48亿台币(1.61亿美元)五年期再融资案.

是项无担保贷款包含A部分做为再融资的48亿台币定期贷款,以及做为营运资金的18亿台币循环贷款.两部份的总额不得超过48亿元台币.贷款价格为以二级商业票据市场利率为加码基准,并与借款人的每股盈余(EPS)相连结:

EPS为1台币或更低时,加码70基点;

EPS为1.1-2台币时,加码65基点;

EPS超过2台币时,加码60基点.

受邀参贷银行档次为:

承诺6亿台币或以上者,先付费用15基点,并获得委托主办行及额度分配行头衔;

承诺4亿-5.99亿台币者,先付费用10基点,获委托主办行头衔;

承诺2亿-3.99亿台币者,先付费用5基点.

此外,在10月11日前回覆的银行,可额外获得优惠费率(early bird fees):委托主办行及额度分配行可获5基点、委托主办行有3基点、一般参贷行有1基点.

A部分的贷款额度若动用不到80%,有25基点的承诺费.A部分贷款有3.5年的宽限期,将分四期每半年不等额偿还:20%(1-2期)、30%(3-4期),贷款平均年限4.35年.

B部分贷款本金从第42个月起开始,按四期每半年不等额减少:20%(1-2期)、30%(3-4期).

财务约定条款包括:最低流动比率一倍、最高净债务比率两倍、最低利息覆盖率三倍、扣除少数股权后最低有形净资产为80亿台币.

这项新贷款案是要做为借款人在2010年一项贷款案的再融资.2010年那项贷款案的利率为以二级商业票据市场利率为加码基准,并与借款人的每股盈余(EPS)相关:

EPS若超过4台币,则加码60基点;

EPS若为3.1-4台币则加码65基点;

EPS若为3台币或更低,则是加码70基点.

瀚宇博德为台湾上市公司,生产电脑用的印刷电路板(PCB)、手机、游戏机和汽车控制面板.(完)