〔路透基点〕台湾瀚宇博德48亿台币贷款案启动--RLPC

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点援引银行界人士消息称,台湾远东国际商银已经启动瀚宇博德48亿台币(1.61亿美元)五年期再融资案.
是项无担保贷款包含A部分做为再融资的48亿台币定期贷款,以及做为营运资金的18亿台币循环贷款.两部份的总额不得超过48亿元台币.贷款价格为以二级商业票据市场利率为加码基准,并与借款人的每股盈余(EPS)相连结:
EPS为1台币或更低时,加码70基点;
EPS为1.1-2台币时,加码65基点;
EPS超过2台币时,加码60基点.
受邀参贷银行档次为:
承诺6亿台币或以上者,先付费用15基点,并获得委托主办行及额度分配行头衔;
承诺4亿-5.99亿台币者,先付费用10基点,获委托主办行头衔;
承诺2亿-3.99亿台币者,先付费用5基点.
此外,在10月11日前回覆的银行,可额外获得优惠费率(early bird fees):委托主办行及额度分配行可获5基点、委托主办行有3基点、一般参贷行有1基点.
A部分的贷款额度若动用不到80%,有25基点的承诺费.A部分贷款有3.5年的宽限期,将分四期每半年不等额偿还:20%(1-2期)、30%(3-4期),贷款平均年限4.35年.
B部分贷款本金从第42个月起开始,按四期每半年不等额减少:20%(1-2期)、30%(3-4期).
财务约定条款包括:最低流动比率一倍、最高净债务比率两倍、最低利息覆盖率三倍、扣除少数股权后最低有形净资产为80亿台币.
这项新贷款案是要做为借款人在2010年一项贷款案的再融资.2010年那项贷款案的利率为以二级商业票据市场利率为加码基准,并与借款人的每股盈余(EPS)相关:
EPS若超过4台币,则加码60基点;
EPS若为3.1-4台币则加码65基点;
EPS若为3台币或更低,则是加码70基点.
瀚宇博德为台湾上市公司,生产电脑用的印刷电路板(PCB)、手机、游戏机和汽车控制面板.(完)
--编译 李婷仪; 审校 高琦
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路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。