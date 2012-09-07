版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 17:20 BJT

〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业卖超19亿台币

路透台北9月7日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 31.50 16.00 +15.50

票券业 4.00 0.50 +3.50

证券业 17.50 36.50 -19.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐