〔中港股市〕中国股市表现傲视亚洲,港股终止连跌三周颓势

路透香港9月7日电---中国股市周五创下八个月来单日最佳表现,连带提振港股.因越来越有迹象显示北京当局正加速支出以刺激成长.

港股方面,交易员称涨势不仅来自空头回补,在中国实施刺激措施及欧债危机减缓之际,亦有只做多的基金趁势布局.