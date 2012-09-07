〔中港股市〕中国股市表现傲视亚洲,港股终止连跌三周颓势

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒指涨3.1%,本周上涨1.6%
* 沪深300指数大涨4.5%,本周上升5.1%
* 中国出台刺激措施之后,多头基金趁势布局
* 中国基础建设相关领域股票获益最大
路透香港9月7日电---中国股市周五创下八个月来单日最佳表现,连带提振港股.因越来越有迹象显示北京当局正加速支出以刺激成长.
港股方面,交易员称涨势不仅来自空头回补,在中国实施刺激措施及欧债危机减缓之际,亦有只做多的基金趁势布局.
恒生指数.HSI及沪深300指数.CSI300所有成分股,今日均收在平盘上方.
欧洲央行周四决定推出新的、而且规模可能无上限的购债计画深深激励市场.[ID:nSB8556940]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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