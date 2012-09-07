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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 17:16 BJT

〔中港股市〕中国股市表现傲视亚洲,港股终止连跌三周颓势

* 恒指涨3.1%,本周上涨1.6%

* 沪深300指数大涨4.5%,本周上升5.1%

* 中国出台刺激措施之后,多头基金趁势布局

* 中国基础建设相关领域股票获益最大

路透香港9月7日电---中国股市周五创下八个月来单日最佳表现,连带提振港股.因越来越有迹象显示北京当局正加速支出以刺激成长.

港股方面,交易员称涨势不仅来自空头回补,在中国实施刺激措施及欧债危机减缓之际,亦有只做多的基金趁势布局.

恒生指数.HSI及沪深300指数.CSI300所有成分股,今日均收在平盘上方.

欧洲央行周四决定推出新的、而且规模可能无上限的购债计画深深激励市场.[ID:nSB8556940]

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