《台湾报摘》--经济日报10月30日

* 头版头条:

--平价智慧型手机需求兴起,亚洲手机晶片龙头联发科(2454.TW)昨日宣布,第三度上调全年智慧型手机晶片出货量至1.1亿套以上,明年更将备妥专用处理器挥军平板电脑市场,挑战竞争对手辉达(NVIDIA)、高通(Qualcomm)在平板电脑晶片领域攻城略地.

* 其他:

--中央银行总裁彭淮南昨日指出,两岸货币清算合作备忘录(MOU)已生效,待中国大陆指派人民币清算行后,就能正式开办人民币业务,希望最快11月底台湾便可开办人民币理财.

--全球最大LED厂日亚化大举进攻大陆市场,但正值中日关系紧张,据透露,日亚化考虑与台厂合作,联手抢滩登陆.与日亚化集团关系密切的鸿海(2317.TW)集团,以及与日亚化有供应链关系的晶电(2448.TW),未来与日亚化合作的机率相当高,外传日亚化已入股鸿海集团旗下的LED厂荣创能源.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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