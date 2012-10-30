《台湾报摘》--经济日报10月30日

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
* 头版头条:
--平价智慧型手机需求兴起,亚洲手机晶片龙头联发科(2454.TW)昨日宣布,第三度上调全年智慧型手机晶片出货量至1.1亿套以上,明年更将备妥专用处理器挥军平板电脑市场,挑战竞争对手辉达(NVIDIA)、高通(Qualcomm)在平板电脑晶片领域攻城略地.
* 其他:
--中央银行总裁彭淮南昨日指出,两岸货币清算合作备忘录(MOU)已生效,待中国大陆指派人民币清算行后,就能正式开办人民币业务,希望最快11月底台湾便可开办人民币理财.
--全球最大LED厂日亚化大举进攻大陆市场,但正值中日关系紧张,据透露,日亚化考虑与台厂合作,联手抢滩登陆.与日亚化集团关系密切的鸿海(2317.TW)集团,以及与日亚化有供应链关系的晶电(2448.TW),未来与日亚化合作的机率相当高,外传日亚化已入股鸿海集团旗下的LED厂荣创能源.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100