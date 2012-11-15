《台湾报摘》--经济日报11月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中石化(1314.TW)、国光石化等18家厂商将在明日和台湾港务公司签署投资意向书,进驻台中、高雄、基隆及花莲4大港,总投资金额554亿台币.其中石化业投资金额最大,逾450亿台币,带领石化产业迈向高值化.
* 其他:
--台湾菸酒公司启动积极活化资产计画,昨日举行新板特区土地的地上权招标说明会,是成立百年来首次之举.台酒董事长徐安旋表示,未来建国啤酒厂、七星潭花莲酒厂及竹南制瓶工厂都将陆续进行开发.
--金管会限制中国信托慈善基金会董事长辜仲谅投资台湾壹传媒(0282.HK)后,台塑(1301.TW)集团总裁王文渊、旺旺中时集团董事长蔡衍明及辜仲谅三大买家昨日晚间紧急会面,协调股权分配.在辜仲谅提议下,台塑企业同意考虑担任签约代表人.
--台湾港务高雄分公司将启动130亿台币兴建洲际货柜中心二期码头,预计本月下旬决标,明年初正式动工,目标2017年陆续完工,这座码头一旦完工,将交由中油等展开储槽等建造,让高雄港迈入蜕变新里程.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。