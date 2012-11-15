版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 08:32 BJT

《台湾报摘》--经济日报11月15日

* 头版头条:

--中石化(1314.TW)、国光石化等18家厂商将在明日和台湾港务公司签署投资意向书,进驻台中、高雄、基隆及花莲4大港,总投资金额554亿台币.其中石化业投资金额最大,逾450亿台币,带领石化产业迈向高值化.

* 其他:

--台湾菸酒公司启动积极活化资产计画,昨日举行新板特区土地的地上权招标说明会,是成立百年来首次之举.台酒董事长徐安旋表示,未来建国啤酒厂、七星潭花莲酒厂及竹南制瓶工厂都将陆续进行开发.

--金管会限制中国信托慈善基金会董事长辜仲谅投资台湾壹传媒(0282.HK)后,台塑(1301.TW)集团总裁王文渊、旺旺中时集团董事长蔡衍明及辜仲谅三大买家昨日晚间紧急会面,协调股权分配.在辜仲谅提议下,台塑企业同意考虑担任签约代表人.

--台湾港务高雄分公司将启动130亿台币兴建洲际货柜中心二期码头,预计本月下旬决标,明年初正式动工,目标2017年陆续完工,这座码头一旦完工,将交由中油等展开储槽等建造,让高雄港迈入蜕变新里程.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐