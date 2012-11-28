《台湾报摘》--经济日报11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--保险安定基金昨天第三度标售国华人寿,经过一整天共计四轮的投标、议价,全球人寿以黑马之姿,以赔付八百八十三亿六千八百万台币得标,赔付金额创下政府处理问题金融机构天价纪录,气走中国信托人寿及三商美邦人寿.
* 其他:
--台湾第一个优质企业相互承认协议已经诞生,输美大厂将可实质获益,台美双方26日在华府签署AEO相互承认协议,最慢三个月内,包括宏达电(HTC)(2498.TW)等取得台湾AEO资格的企业,其输美货物,将可享有美国提供最低查验与最快通关的优惠待遇.
--金管会昨日核准第一银行赴大陆河南省设立村镇银行,成为国银登陆设立村镇银行首例.金管会并鼓励台湾的银行透过各种型态赴大陆设点发展,以深化大陆金融市场服务.
--兆丰金控(2886.TW)集团资产活化策略大转弯,据悉,原拟兆丰证券大楼整栋出租计画喊卡,而兆丰金控总部大楼的空置楼层,将由其他集团子公司进驻,或对外出租等方式,增加闲置资产运用效益.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。