《台湾报摘》--经济日报11月28日

* 头版头条:

--保险安定基金昨天第三度标售国华人寿,经过一整天共计四轮的投标、议价,全球人寿以黑马之姿,以赔付八百八十三亿六千八百万台币得标,赔付金额创下政府处理问题金融机构天价纪录,气走中国信托人寿及三商美邦人寿.

* 其他:

--台湾第一个优质企业相互承认协议已经诞生,输美大厂将可实质获益,台美双方26日在华府签署AEO相互承认协议,最慢三个月内,包括宏达电(HTC)(2498.TW)等取得台湾AEO资格的企业,其输美货物,将可享有美国提供最低查验与最快通关的优惠待遇.

--金管会昨日核准第一银行赴大陆河南省设立村镇银行,成为国银登陆设立村镇银行首例.金管会并鼓励台湾的银行透过各种型态赴大陆设点发展,以深化大陆金融市场服务.

--兆丰金控(2886.TW)集团资产活化策略大转弯,据悉,原拟兆丰证券大楼整栋出租计画喊卡,而兆丰金控总部大楼的空置楼层,将由其他集团子公司进驻,或对外出租等方式,增加闲置资产运用效益.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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