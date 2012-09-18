服务快讯!!柜台买卖中心 (GTSM)自2012年9月24日起实施瞬间价格稳定措施****

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配合证券柜台买卖中心 (GTSM)上柜有价证券等价交易系统自2012年9月24日起实施「瞬间价格稳定措施」，汤森路透亦将于3000Xtra和Eikon即时资讯系统上同步揭露新增资讯。

新增暂缓撮合注记及瞬间价格趋势将于交易时间内通过以下栏位发布:

栏位名称(号码) 揭示项目

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PRC_QL_CD (#118) "TS" 商品实施瞬间暂停交易标志

PRC_QL2 (#131) "LUP"或"LDN" 商品实施瞬间价格稳定措施且瞬间趋跌或趋涨

SALTIM (#379) 实施瞬间价格稳定措施的时间

GV2_TEXT (#1001) "UP"或"DOWN"商品实施瞬间价格稳定措施且瞬间趋涨或趋涨

另外，新增栏位 VWAP (#3404) 发布加权平均价格值(VWAP)。

该数值自生效日起将同时发布在现行栏位 WEIGHTING (#1496)和新增栏位 VWAP (#3404)中。

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