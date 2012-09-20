服务快讯!!柜台买卖中心 (GTSM)自2012年9月24日起实施瞬间价格稳定措施****

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
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配合证券柜台买卖中心 (GTSM)上柜有价证券等价交易系统自2012年9月24日起实施「瞬间价格稳定措施」，汤森路透亦将于3000Xtra和Eikon即时资讯系统上同步揭露新增资讯。
新增暂缓撮合注记及瞬间价格趋势将于交易时间内通过以下栏位发布:
栏位名称(号码) 揭示项目
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PRC_QL_CD (#118) "TS" 商品实施瞬间暂停交易标志
PRC_QL2 (#131) "LUP"或"LDN" 商品实施瞬间价格稳定措施且瞬间趋跌或趋涨
SALTIM (#379) 实施瞬间价格稳定措施的时间
GV2_TEXT (#1001) "UP"或"DOWN"商品实施瞬间价格稳定措施且瞬间趋涨或趋涨
另外，新增栏位 VWAP (#3404) 发布加权平均价格值(VWAP)。
该数值自生效日起将同时发布在现行栏位 WEIGHTING (#1496)和新增栏位 VWAP (#3404)中。
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000