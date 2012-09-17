〔台湾货币市场〕9月17日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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路透台北9月17日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,686.5亿亿台币.
--93甲8期公债付息18.3750亿.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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宽松因素:
--央行存单到期2兆3,575.2亿台币:
09/18 46.00亿
09/19 3,629.00亿
09/20 436.00亿
09/21 2,770.00亿
09/22 515.00亿
09/23 2,328.00亿
09/24 162.00亿
09/25 64.50亿
09/26 3,378.70亿
09/27 351.00亿
09/28 2,990.00亿
09/29 848.50亿
09/30 3,235.50亿
10/01 252.00亿
10/02 80.00亿
10/03 2,489亿
--公债还本付息85.6875亿台币:
09/19 92甲7期9息 11.0000亿
09/21 96甲6期5息 15.4375亿
09/21 99甲8期2息 9.0000亿
09/24 97甲6期4息 17.0000亿
09/28 89甲3期13息 24.5000亿
09/30 100甲9期1息 8.7500亿
--国库券到期300亿台币:
09/19 财100-11 300亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--9/24: 101/9期10年期公债发行,金额为350亿台币,9月19日标售.
--9月底营利事业所得税暂缴,估计400-500亿台币.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。