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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 08:05 BJT

〔台湾货币市场〕9月17日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月17日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3,686.5亿亿台币.

--93甲8期公债付息18.3750亿.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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宽松因素:

--央行存单到期2兆3,575.2亿台币:

       09/18 46.00亿

       09/19 3,629.00亿

       09/20 436.00亿

       09/21 2,770.00亿

       09/22 515.00亿

       09/23 2,328.00亿

       09/24 162.00亿

       09/25 64.50亿

       09/26 3,378.70亿

       09/27 351.00亿

       09/28 2,990.00亿

       09/29 848.50亿

       09/30 3,235.50亿

       10/01 252.00亿

       10/02 80.00亿

      10/03 2,489亿

--公债还本付息85.6875亿台币:

09/19 92甲7期9息 11.0000亿

09/21 96甲6期5息 15.4375亿

09/21 99甲8期2息 9.0000亿

09/24 97甲6期4息 17.0000亿

09/28 89甲3期13息 24.5000亿

09/30 100甲9期1息 8.7500亿

--国库券到期300亿台币:

09/19 财100-11 300亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--9/24: 101/9期10年期公债发行,金额为350亿台币,9月19日标售.

--9月底营利事业所得税暂缴,估计400-500亿台币.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.

注:* 表示更新. (完)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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