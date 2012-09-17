台湾已公布经济指标--2012/9/17

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 7月 -0.02% -2.23%-r 9/24 --
季调失业率 7月 4.25% 4.24% 9/24 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)8月 +3.42% +2.46% 10/5 --
外汇存底(亿美元) 8月底 3,942.26 3,911.08 10/5 --
商品出口(y/y) 8月 -4.2% -11.6% 10/8 --
商品进口(y/y) 8月 -7.6% -3.2% 10/8 --
M2货币总计数(y/y) 7月 +3.80% +4.19% 9/25 --
外销订单(y/y) 7月 -4.40% -2.62% 9/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --
国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --
国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r -- --
重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% 9月20日 --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。