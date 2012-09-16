〔全球航运〕波罗的海运价指数下跌,受巴拿马型船舶运价跌势拖累

路透9月14日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下跌,巴拿马型船舶运价持续挫低.

波罗的海乾散货运价指数跌1点或0.15%,至662点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.

"较大的船型过去一周增加了一些动能,但运价仍在低点水准,而船运活动似乎有所回温,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在一份报告中称.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌25点或4.74%至502点.日均获利减少201美元,至3,987美元.

巴拿马型船舶日均获利今年已下滑约70%,盘旋在2009年1月以来低点附近.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升6点或0.5%,报1,204点.日均获利增加68美元至3,660美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

灵便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别增至6,952美元和8,725美元.(完)