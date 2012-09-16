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市场报道 | 2012年 9月 16日 星期日 15:03 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货9月11日持仓报告(表)

路透9月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年9月11日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(445,975口)

158,654 108,029 60,308 191,281 228,125 410,243 396,462 35,732 49,513

较9月4日变动(增加833口)

749 5,693 794 -416 -4,695 1,127 1,792 -294 -959

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.6 24.2 13.5 42.9 51.2 92.0 88.9 8.0 11.1

各类交易商数量(总计为386家)

138 110 115 85 117 287 287 (完)

--编译 王冠中;审校 白云

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