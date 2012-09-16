〔CFTC报告〕CBOT小麦期货9月11日持仓报告(表)

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称希腊和其金主应能在3月20日前就救助计划评估达成协议
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路透9月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年9月11日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(445,975口)
158,654 108,029 60,308 191,281 228,125 410,243 396,462 35,732 49,513
较9月4日变动(增加833口)
749 5,693 794 -416 -4,695 1,127 1,792 -294 -959
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
35.6 24.2 13.5 42.9 51.2 92.0 88.9 8.0 11.1
各类交易商数量(总计为386家)
138 110 115 85 117 287 287 (完)
--编译 王冠中;审校 白云
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美国商务部周五公布，美国1月新屋销售较前月上升3.7%至55.5万户，弱于预期的57万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
路透2月24日 - 美国连锁百货运营商J.C. PENNEY CO INC称，未来几个月内将关闭130-140家店铺，以力图扭亏为盈。公司并公布季度同店营收下滑0.7%。