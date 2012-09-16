〔表格〕韩国8月出口确认为较上年同期下滑6.2%,受欧元区危机影响

路透首尔9月16日电---韩国关税厅周日公布的修正数据显示,韩国8月出口较上年同期下滑6.2%,确认月初公布的初值数据,因欧元区财政危机持续打击需求.

8月进口较上年同期减少9.7%,初值为减少9.8%,因在经济不确定性持续的情况下,企业投资和国内消费下滑.