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亚洲 | 2012年 9月 16日 星期日 16:07 BJT

〔表格〕韩国8月出口确认为较上年同期下滑6.2%,受欧元区危机影响

路透首尔9月16日电---韩国关税厅周日公布的修正数据显示,韩国8月出口较上年同期下滑6.2%,确认月初公布的初值数据,因欧元区财政危机持续打击需求.

8月对中国出口较上年同期减少4.8%,对美国出口减少2.8%,对欧盟国家出口则增加3.2%.

8月进口较上年同期减少9.7%,初值为减少9.8%,因在经济不确定性持续的情况下,企业投资和国内消费下滑.

数据凸显出韩国经济继续面临风险,韩国4-6月经济经季节调整后较上季成长0.3%,低于第一季的成长0.9%.

以下为韩国关税厅发布的8月外贸修正数据:

8月修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差2.0 顺差2.0

出口额(10亿美元) 43.0 43.0

(较上年同期变动%) -6.2 -6.2

进口额(10亿美元) 41.0 40.9

(较上年同期变动%) -9.7 -9.8

* 初值为韩国知识经济部2012年9月1日公布的数字.(完)

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--编译 王冠中;审校 白云

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