全球外汇市场9月17日主要消息

国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，多个地区库存下滑
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本公共假期
0800 - 欧元区7月经常帐、意大利7月贸易收支
0900 - 欧元区7月贸易收支、欧元区第二季劳工成本
1230 - 美国纽约联邦储备银行9月制造业指数
1400 - 法国财政部长莫斯可维西在伦敦举行记者会.会后并于1500GMT在伦敦政经学院发表演说.
-- - 葡萄牙央行公布官方月报.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
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