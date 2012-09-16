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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 06:27 BJT

全球外汇市场9月17日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本公共假期

0800 - 欧元区7月经常帐、意大利7月贸易收支

0900 - 欧元区7月贸易收支、欧元区第二季劳工成本

1230 - 美国纽约联邦储备银行9月制造业指数

1400 - 法国财政部长莫斯可维西在伦敦举行记者会.会后并于1500GMT在伦敦政经学院发表演说.

-- - 葡萄牙央行公布官方月报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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