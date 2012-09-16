〔韩国数据〕8月零售销售更进一步下滑,第三季经济成长蒙阴

路透首尔9月17日电---周一公布的数据显示,韩国最大百货公司及折扣商店8月销售连续第三个月较上年同期减少,凸显出国内需求更加下滑.

该部原先预估,现代百货(069960.KS)、乐天购物(023530.KS)、新世界(004170.KS)三家百货公司8月销售料为下滑6.1%.

三大百货连锁公司营运的折扣商店,8月同比销售下滑3.3%.降幅略小于原先知识经济部预估的下滑3.5%.

这是政府自2005年初开始汇整这两项数据以来最长的同比下滑颓势,对韩国第三季经济不是个好兆头.(完)