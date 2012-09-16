〔韩国数据〕8月零售销售更进一步下滑,第三季经济成长蒙阴

国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，多个地区库存下滑
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
路透首尔9月17日电---周一公布的数据显示,韩国最大百货公司及折扣商店8月销售连续第三个月较上年同期减少,凸显出国内需求更加下滑.
韩国知识经济部数据显示,三大百货连锁业者8月总销售较上年同期减少6.9%,录得最差纪录,而且较先前知识经济部的预估大幅下滑.
该部原先预估,现代百货(069960.KS)、乐天购物(023530.KS)、新世界(004170.KS)三家百货公司8月销售料为下滑6.1%.
三大百货连锁公司营运的折扣商店,8月同比销售下滑3.3%.降幅略小于原先知识经济部预估的下滑3.5%.
这是政府自2005年初开始汇整这两项数据以来最长的同比下滑颓势,对韩国第三季经济不是个好兆头.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。