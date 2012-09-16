《汇市简讯》美元/台币下行压力大

2233 GMT

* 店头交易美元/台币料开在约29.30,周五晚间无本金交割远期外汇(NDF)交投在29.26-28

* 下行动能仍强

* 台湾央行在这样的环境下将不会设下底线

* 预料干预行动最有可能仅会在盘末出现

* 周四将有台湾出口订单数据公布及台湾央行利率会议,另外中国亦将公布PMI初值 (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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