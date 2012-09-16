《汇市简讯》美元/台币下行压力大

国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，多个地区库存下滑
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
2233 GMT
* 店头交易美元/台币料开在约29.30,周五晚间无本金交割远期外汇(NDF)交投在29.26-28
* 下行动能仍强
* 台湾央行在这样的环境下将不会设下底线
* 预料干预行动最有可能仅会在盘末出现
* 周四将有台湾出口订单数据公布及台湾央行利率会议,另外中国亦将公布PMI初值 (完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。