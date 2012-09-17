《台湾报摘》--经济日报9月17日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)iPad mini 10月上市,供应链重新洗牌.法人报告指出,和硕(4938.TW)超越鸿海(2317.TW)拿下五至六成的组装订单,打破iPad由鸿海独家代工组装的地位,两大厂将分食苹果大单,供应链正崴(2392.TW)、友达(2409.TW)、宸鸿(3673.TW)等也齐步启动拉货效应.

* 其他:

--为了避免汇市过于波动,中央银行因应这波货币升值战争,祭出控管热钱四大措施,必要时将实施外汇专案金检,抑制市场炒作风潮.在外汇操作上,央行的最新要求是:银行在收盘前半小时,尽量不要挂出美元卖单.此举代表央行不希望市场抛售美元,由美元买盘主导盘势,新台币升值力道将不致过猛.

--电价是否缓涨,经济部最快今天就会宣布.总统府秘书长曾永权昨天表示,经过两梯次听取执政党立委意见,获得三点结论:电价缓涨是所有委员共识、宣布时机宜早不宜迟、越快越好、台电5月31日宣布改革方案,但还没符合民众期待,还有很大的改善空间.

--金管会研议放宽银行在大陆地区总曝险规定,考虑放宽须计入限额的范围,如子公司、财务性投资可不计入,授信则采实际动用余额计算,让银行可投资及授信空间加大,解决银行的燃眉之急. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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