《台湾报摘》--工商时报9月17日

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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* 头版头条:
--央行大战炒汇热钱,银行外汇主管指出,美国启动第三轮量化宽松政策(QE3),让热钱涌向亚洲新兴市场,市场甚至再传金融巨鳄索罗斯卷土重来,加上季底向来是出口商抛汇旺季,内外夹击下,新台币不排除朝29元闯关.
* 其他:
--为扩大投资动能,据悉,交通部近期内将安排向陈揆简报航空城计画,争取筹组跨部会航空城推动小组,一旦行政院长陈冲同意,3,743亿台币的航空城计画可立即启动,分阶段办理3,200公顷土地区段征收.
--国内最大地主国泰人寿今年底、明年初将进行不动产监价,由于国寿拥有不动产帐面价格已逾1,700亿台币,外界预估,今年底不动产增值金额恐可逼近2,000亿,也就是国泰持有不动产的价值将达3,700亿台币.
--宏达电(2498.TW)即将于本周三于纽约发表微软(MSFT.O)WP8系列新机种,在WP8、Android高阶与低阶新机机海加持下,供应链传出,宏达电第四季下单量已超过900万支,比第三季出货量增加1成以上.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。