《台湾报摘》--工商时报9月17日

* 头版头条:

--央行大战炒汇热钱,银行外汇主管指出,美国启动第三轮量化宽松政策(QE3),让热钱涌向亚洲新兴市场,市场甚至再传金融巨鳄索罗斯卷土重来,加上季底向来是出口商抛汇旺季,内外夹击下,新台币不排除朝29元闯关.

* 其他:

--为扩大投资动能,据悉,交通部近期内将安排向陈揆简报航空城计画,争取筹组跨部会航空城推动小组,一旦行政院长陈冲同意,3,743亿台币的航空城计画可立即启动,分阶段办理3,200公顷土地区段征收.

--国内最大地主国泰人寿今年底、明年初将进行不动产监价,由于国寿拥有不动产帐面价格已逾1,700亿台币,外界预估,今年底不动产增值金额恐可逼近2,000亿,也就是国泰持有不动产的价值将达3,700亿台币.

--宏达电(2498.TW)即将于本周三于纽约发表微软(MSFT.O)WP8系列新机种,在WP8、Android高阶与低阶新机机海加持下,供应链传出,宏达电第四季下单量已超过900万支,比第三季出货量增加1成以上.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.