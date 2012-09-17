《台湾重要政经日程》--9月17日-12月31日

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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==================今日重要政经消息====================== 9/17(一) --10:00 9月分经济部促进投资扩大招商推动会议. --16:30 国有财产局例行记者会. ==================近期重要政经消息====================== 9/19(三) --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币. 9/20(四) --16:00 经济部公布8月外销订单,7月年减4.4%. --17:00 台湾央行召开第三季全体理监事会议,会后并宣布利率决策. 9/24(一) --08:30 主计处公布8月季调失业率,上月为4.25%. --16:00 经济部公布8月工业生产,上月为衰退0.02%. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 11/20(二) --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如; 审校 黄凯
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。