更正:《即时观点》新加坡8月出口远逊于预估,因对最大市场欧盟出口大跌

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(更正:第一位分析师的评论第一段中因译文有误,"最差假设"应改为"基本假设";另外"或许有40-60%的可能性"应改为"或许有40%的可能性")
路透新加坡9月17日电---新加坡8月非石油类出口较上年同期下滑10.6%,远逊于于预估,因对其最大市场欧盟出口大跌将近29%.
8月经季调非石油类出口较前月减少9.1%,7月时为减少3.6%.[ID:nSB1780486]
路透访问的分析师原先预估为较上年下滑4.0%,较上月减少1.8%
欲浏览新加坡非石油类出口图表,请点击(link.reuters.com/syh27s)
主要数据如下(较上年同期变动%):
8月 7月 6月
非石油类出口 -10.6 5.7 6.5
对美国出口 0.7 -15.6 -2.2
对欧盟出口 -28.7 -1.5 17
对中国出口 -4.4 8.0* -3.7*
电子类产品出口 -11.0 2.0 1.6
医疗类产品出口 -3.2 1.3 24.0
以下为分析师评论摘要:
新加坡华侨银行公债研究部门主管SELENA LING:
虽然新加坡GDP环比年率出现萎缩并非我们的基本假设,但这种情况出现的机率不算小,或许有40%的可能性.
展望未来,(新加坡)经济表现如何将更多取决于中国因素.我们认为美联储第三轮量化宽松(QE3)不会对(经济成长)产生重大影响,因为该计划针对的是抵押贷款.欧元区二线国家持续衰退的风险并没有消除.
我们略倾向认为(坡元升值)的速度将趋缓...亚洲各国央行担忧量化宽松对资产价格的影响.
巴克莱地区分析师WAI HO LEONG:
8月各国数据都很糟糕,新加坡也不例外,所以最糟糕的情况可能过去了.弱点集中在电子领域,该行业可能在9月好转.
整个北亚,我们已看到生产以及出货的好转迹象.美国经济状况似乎很好.
科技产品的推出将十分关键,新款iPhone和Windows 8的发布意味着市场将需要替换平板和笔记本电脑.加上QE3,可能会促使手中有大量现金的美国企业投资于IT领域并升级系统.
新加坡金管局的货币政策或将更为温和,直到他们看到好转的迹象,因此我们预计会有小幅的宽松举措.
CIMB RESEARCH地区分析师SONG SENG WUN:
这主因技术领域出口乏力,尤其是个人电脑(PC)市场需求疲弱,新加坡的硬盘(硬碟)和相关原料的出口已经受到需求不振的影响,这主要源于平板电脑等产品需求更为旺盛.
由于出口数据不佳,新加坡陷入技术性衰退的风险升高.
鉴于此类数据,增长动能似乎正在减缓,通胀成为次要问题,新加坡金管局可能考虑令(坡元)升值坡度变缓.
市场反应:
坡元兑美元SGD=D3约交投在1.2206,数据公布前报1.2213.(完)
--编译 李婷仪/王兴亚/侯向明/肖群英/戴素萍;审校 徐文焰/白云/张涛
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选