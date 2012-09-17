更正:《即时观点》新加坡8月出口远逊于预估,因对最大市场欧盟出口大跌

(更正:第一位分析师的评论第一段中因译文有误,"最差假设"应改为"基本假设";另外"或许有40-60%的可能性"应改为"或许有40%的可能性")

路透新加坡9月17日电---新加坡8月非石油类出口较上年同期下滑10.6%,远逊于于预估,因对其最大市场欧盟出口大跌将近29%.

8月经季调非石油类出口较前月减少9.1%,7月时为减少3.6%.[ID:nSB1780486]

路透访问的分析师原先预估为较上年下滑4.0%,较上月减少1.8%

欲浏览新加坡非石油类出口图表,请点击(link.reuters.com/syh27s)

主要数据如下(较上年同期变动%):

8月 7月 6月

非石油类出口 -10.6 5.7 6.5

对美国出口 0.7 -15.6 -2.2

对欧盟出口 -28.7 -1.5 17

对中国出口 -4.4 8.0* -3.7*

电子类产品出口 -11.0 2.0 1.6

医疗类产品出口 -3.2 1.3 24.0

以下为分析师评论摘要:

新加坡华侨银行公债研究部门主管SELENA LING:

虽然新加坡GDP环比年率出现萎缩并非我们的基本假设,但这种情况出现的机率不算小,或许有40%的可能性.

展望未来,(新加坡)经济表现如何将更多取决于中国因素.我们认为美联储第三轮量化宽松(QE3)不会对(经济成长)产生重大影响,因为该计划针对的是抵押贷款.欧元区二线国家持续衰退的风险并没有消除.

我们略倾向认为(坡元升值)的速度将趋缓...亚洲各国央行担忧量化宽松对资产价格的影响.

巴克莱地区分析师WAI HO LEONG:

8月各国数据都很糟糕,新加坡也不例外,所以最糟糕的情况可能过去了.弱点集中在电子领域,该行业可能在9月好转.

整个北亚,我们已看到生产以及出货的好转迹象.美国经济状况似乎很好.

科技产品的推出将十分关键,新款iPhone和Windows 8的发布意味着市场将需要替换平板和笔记本电脑.加上QE3,可能会促使手中有大量现金的美国企业投资于IT领域并升级系统.

新加坡金管局的货币政策或将更为温和,直到他们看到好转的迹象,因此我们预计会有小幅的宽松举措.

CIMB RESEARCH地区分析师SONG SENG WUN:

这主因技术领域出口乏力,尤其是个人电脑(PC)市场需求疲弱,新加坡的硬盘(硬碟)和相关原料的出口已经受到需求不振的影响,这主要源于平板电脑等产品需求更为旺盛.

由于出口数据不佳,新加坡陷入技术性衰退的风险升高.

鉴于此类数据,增长动能似乎正在减缓,通胀成为次要问题,新加坡金管局可能考虑令(坡元)升值坡度变缓.

市场反应:

坡元兑美元SGD=D3约交投在1.2206,数据公布前报1.2213.(完)