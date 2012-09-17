〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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路透台北9月17日电---台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为3,686.5亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行3,867.5亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为35亿台币;累计至周日超额准备为122亿台币,加计前期1%的超额准备为1,084亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。