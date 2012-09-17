〔台湾汇市〕美联储宽松政策令美元低回,台币盘初升逾四个月高位

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹

市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)