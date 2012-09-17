〔台湾汇市〕美联储宽松政策令美元低回,台币盘初升逾四个月高位

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北9月17日电---美国联邦储备理事会(FED)的新一轮宽松持续令国际美元走弱.台币兑美元TWD=TP周一盘初再度升逾2角,创下逾四个月以来的盘中高位.
交易员表示,央行在盘中阻升的动作并不大,各方仍在密切观望央行的态度.
"其实(美元)卖盘也不多,很多都是挂着测试老大(央行)的,"一位外商交易员表示.
本地时间9:16时,台币兑美元TAIFX1升2.57角,报29.212,区间在29.198-29.470.前次高点为5月3日的29.174.
周一亚洲汇市早盘,美元兑一揽子货币周一亚洲盘初徘徊在七个月低点附近.此前美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善[ID:nSB1777692].(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选