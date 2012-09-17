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货币新闻 | 2012年 9月 17日 星期一 09:25 BJT

〔台湾汇市〕美联储宽松政策令美元低回,台币盘初升逾四个月高位

路透台北9月17日电---美国联邦储备理事会(FED)的新一轮宽松持续令国际美元走弱.台币兑美元TWD=TP周一盘初再度升逾2角,创下逾四个月以来的盘中高位.

交易员表示,央行在盘中阻升的动作并不大,各方仍在密切观望央行的态度.

"其实(美元)卖盘也不多,很多都是挂着测试老大(央行)的,"一位外商交易员表示.

本地时间9:16时,台币兑美元TAIFX1升2.57角,报29.212,区间在29.198-29.470.前次高点为5月3日的29.174.

周一亚洲汇市早盘,美元兑一揽子货币周一亚洲盘初徘徊在七个月低点附近.此前美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善[ID:nSB1777692].(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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